В Україні підвищать відповідальність за дрібні крадіжки: Зеленський підписав закон

Згідно з документом, дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість майна не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (до 757 гривень), тягне за собою штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1700 гривень), громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт до 5 діб.

Якщо вартість майна становить від 0,5 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 758 до 3028 гривень), то це тягне за собою штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 5100 гривень), громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

Якщо порушення повторюється протягом року, то штраф складає від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів (від 8500 до 17000 гривень), громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт від 10 до 15 діб.

Якщо особа тричі або більше разів протягом року піддавалась адміністративному стягненню за дрібне викрадення, то штраф складає від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів або адміністративний арешт на 15 діб.