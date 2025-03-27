Бої у Курській області: чи просунулася Росія, оновлені карти

Росія продовжує тиснути на Курському напрямку фронту. За останню добу зафіксоване просування ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як йдеться у ранковому зведенні, українські захисники зупинили 25 штурмових дій російських сил у Курській області за останню добу. Ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб, здійснив 492 обстріли, дев’ять з них - з РСЗВ.
На карті, яку опублікував Генштаб ЗСУ зранку 27 березня, помітно, що зона, яку контролюють українські сили, зменшилася. При цьому ворог тисне у районі населеного пункту Гуєво, а також західніше Суджі.
Фото: карта боїв у Курській області станом на 27 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На карті станом на ранок 26 березня можна побачити, що буферна зона у Курській області дещо більша. Крім вказаних напрямків, наступ росіян також розвивався у північнішій зоні з території Курської області у бік Сумської області.
За зведенням Генштабу, днем раніше Сили оборони зупинили 29 штурмових дій загарбників у Курській області.
Фото: карта боїв у Курській області станом на 26 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Українські воїни розпочали наступальну операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Тоді Сили оборони взяли під контроль понад 100 населених пунктів та створили буферну зону на території РФ.
Як зазначав президент Володимир Зеленський, Курська операція була превентивним кроком, щоб запобігти наступу росіян на Сумську область.
Росія намагається витиснути ЗСУ з позицій у Курській області. До боїв Москва залучила війська Північної Кореї. У березні ситуація загострилася, а наступ РФ посилився.
Нагадаємо, днями Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт російських військ у Курській області.
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