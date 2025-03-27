Бої у Курській області: чи просунулася Росія, оновлені карти

Як йдеться у ранковому зведенні, українські захисники зупинили 25 штурмових дій російських сил у Курській області за останню добу. Ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб, здійснив 492 обстріли, дев’ять з них - з РСЗВ.

На карті, яку опублікував Генштаб ЗСУ зранку 27 березня, помітно, що зона, яку контролюють українські сили, зменшилася. При цьому ворог тисне у районі населеного пункту Гуєво, а також західніше Суджі.



Фото: карта боїв у Курській області станом на 27 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)



На карті станом на ранок 26 березня можна побачити, що буферна зона у Курській області дещо більша. Крім вказаних напрямків, наступ росіян також розвивався у північнішій зоні з території Курської області у бік Сумської області.

За зведенням Генштабу, днем раніше Сили оборони зупинили 29 штурмових дій загарбників у Курській області.



Фото: карта боїв у Курській області станом на 26 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

