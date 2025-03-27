Бои в Курской области: продвинулась ли Россия, обновленные карты

Россия продолжает давить на Курском направлении фронта. За последние сутки зафиксировано продвижение врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как говорится в утренней сводке, украинские защитники остановили 25 штурмовых действий российских сил в Курской области за последние сутки. Враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб, совершил 492 обстрела, девять из них - из РСЗО.
На карте, которую опубликовал Генштаб ВСУ утром 27 марта, заметно, что зона, которую контролируют украинские силы, уменьшилась. При этом враг давит в районе населенного пункта Гуево, а также западнее Суджи.
Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 27 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На карте по состоянию на утро 26 марта можно увидеть, что буферная зона в Курской области несколько больше. Кроме указанных направлений, наступление россиян также развивалось в более северной зоне с территории Курской области в сторону Сумской области.
По сводке Генштаба, днем ранее Силы обороны остановили 29 штурмовых действий захватчиков в Курской области.
Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 26 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Украинские воины начали наступательную операцию в Курской области 6 августа 2024 года. Тогда Силы обороны взяли под контроль более 100 населенных пунктов и создали буферную зону на территории РФ.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, Курская операция была превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление россиян на Сумскую область.
Россия пытается вытеснить ВСУ с позиций в Курской области. К боям Москва привлекла войска Северной Кореи. В марте ситуация обострилась, а наступление РФ усилилось.
Напомним, на днях Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в Курской области.
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