Бої на Куп'янському напрямку: експерт пояснив, чому вони не схожі на битву за Бахмут

Росіяни намагаються наступати на Куп'янському напрямку, а їхня пропаганда проводить паралелі з битвою за Бахмут, проте вони різняться між собою з низки причин.

Навіщо ворог намагається атакувати на Куп'янському напрямку

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює, що наступ на Куп'янськ та Борову - це своєрідна демонстрація. У противника тут немає серйозного наступального потенціалу, і він сам про це чудово знає.

"Їм треба відволікти увагу. Недарма ж пропаганда почала називати Куп'янськ другим Бахмутом. Кажуть, що до міста залишилося 7 км, які вони десь з якогось напрямку побачили. Але питання в іншому - скільки, наприклад, до Бахмута вони йшли ці 7 км?", - каже експерт.

За його словами, на перший погляд, концентрація під Куп'янськом може здатися досить великою, але її недостатньо, щоб реально захопити місто. Він пояснив, що росіяни розкручують фетиш із Бахмутом у передчутті чергової епічної битви, хоча насправді наступ на Куп'янськ є нічим іншим, як імітацією.

"В тому числі, щоб переконати внутрішнього споживача, що вони взагалі можуть дозволити собі наступати", - сказав експерт.

Тактика "м'ясних штурмів"

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), штурмові роти закріплюються за різними з'єднаннями. Як правило, вони нараховують по 100 осіб, розбитих на групи захоплення, вогневої підтримки, розвідгрупи тощо. Кожна з таких рот проходила до 15 днів навчання перед відправкою на фронт.

Те, що Росія за допомогою ув'язнених вдається до тактики "м'ясних штурмів" - далеко не новина. Свого часу вона демонструвала ефективність у районі Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Соледара та, звичайно ж, у Бахмуті.

Певні подібності простежуються в тому, як ведуться бойові дії. Сьогодні Сергій Череватий заявив, що у певному сенсі на Куп'янському напрямку ворог повторює бахмутську тактику.

Чим бої на Куп'янському напрямку відрізняються від битви за Бахмут

На цьому подібності з тим, що відбувається під Куп'янськом, закінчуються, а експерт Олександр Коваленко взагалі називає ситуації абсолютно різними.

За його словами, по-перше, відрізняються типи ліній української оборони, по-друге, дещо інша ситуація з ландшафтом, по-третє, сконцентровано інші сили та засоби.

"До того ж російський наступ на Бахмут починався, коли у них справді був потенціал для цього. Потім він поступово знижувався, і ми бачили, як вони повзли, витрачаючи при цьому величезні ресурси", - додав він у коментарі РБК-Україна.

Коваленко пояснив, що вони й зараз можуть повзти, але це буде складним завданням, тому що там дуже щільна оборона, яку почали будувати ще восени 2022-го.