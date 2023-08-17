Бои на Купянском направлении: эксперт объяснил, почему они не похожи на битву за Бахмут

Россияне пытаются наступать на Купянском направлении, а их пропаганда проводит параллели с битвой за Бахмут, однако они различаются между собой по ряду причин.

Зачем враг пытается атаковать на Купянском направлении

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, что наступление на Купянск и Боровую - это своеобразная демонстрация. У противника здесь нет серьезного наступательного потенциала, и он сам об этом прекрасно знает.

"Им надо отвлечь внимание. Недаром же пропаганда начала называть Купянск вторым Бахмутом. Говорят, что до города осталось 7 км, которые они где-то с какого-то направления увидели. Но вопрос в другом - сколько, например, до Бахмута они шли эти 7 км?", - говорит эксперт.

По его словам, на первый взгляд, концентрация под Купянском может показаться достаточно большой, но ее недостаточно, чтобы реально захватить город. Он пояснил, что россияне раскручивают фетиш с Бахмутом в предвкушении очередной эпической битвы, хотя на самом деле наступление на Купянск является ничем иным, как имитацией.

"В том числе, чтобы убедить внутреннего потребителя, что они вообще могут позволить себе наступать", - сказал эксперт.

Тактика "мясных штурмов"

По данным американского Института изучения войны (ISW), штурмовые роты закрепляются за различными соединениями. Как правило, они насчитывают по 100 человек, разбитых на группы захвата, огневой поддержки, разведгруппы и тому подобное. Каждая из таких рот проходила до 15 дней обучения перед отправкой на фронт.

То, что Россия с помощью заключенных прибегает к тактике "мясных штурмов" - далеко не новость. В свое время она демонстрировала эффективность в районе Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Соледара и, конечно же, в Бахмуте.

Определенные сходства прослеживаются в том, как ведутся боевые действия. Сегодня Сергей Череватый заявил, что в определенном смысле на Купянском направлении враг повторяет бахмутскую тактику.

Чем бои на Купянском направлении отличаются от битвы за Бахмут

На этом сходства с тем, что происходит под Купянском, заканчиваются, а эксперт Александр Коваленко вообще называет ситуации абсолютно разными.

По его словам, во-первых, отличаются типы линий украинской обороны, во-вторых, несколько иная ситуация с ландшафтом, в-третьих, сконцентрированы другие силы и средства.

"К тому же российское наступление на Бахмут начиналось, когда у них действительно был потенциал для этого. Потом он постепенно снижался, и мы видели, как они ползли, тратя при этом огромные ресурсы", - добавил он в комментарии РБК-Украина.

Коваленко пояснил, что они и сейчас могут ползти, но это будет сложной задачей, потому что там очень плотная оборона, которую начали строить еще осенью 2022-го.