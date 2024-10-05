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Бої за газові вишки біля Зміїного: з'явилися ексклюзивні кадри

Фото: Україна взяла під контроль ще частину вишок у Чорному морі (gur.gov.ua)
Автор: Данило Крамаренко

Державна прикордонна служба України опублікувала ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вишки у Чорному морі. Відновлено контроль над частиною об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Повідомляється, що спецназ прикордонників разом із підрозділами військової розвідки відбивають у росіян вежі біля острова Зміїний.

"Титанічними зусиллями захоплена і взята під контроль частина цих стратегічно важливих об'єктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дозволяє контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео після планування операції бійці штурмують захоплені вишки з катерів.

Що відомо про вишки у Чорному морі

Біля берегів окупованого Криму знаходяться газо- та нафтовидобувні платформи, так звані "вишки Бойка". Свою назву вони отримали у 2011 році після скандалу із закупівлею за завищеними цінами Міністерством енергетики, коли його очолював Юрій Бойко.

Росія захопила їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів радіолокацинних станцій.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка".

У серпні 2024 року повідомлялосяпро атаки на ще одну газову вишку в Чорному морі. За непідтвердженими даними, там противник розмістив технічне розвідувальне обладнання та тримав до 40 осіб особового складу.

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