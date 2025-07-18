Бої у Донецькій області та знищення ворожих ДРГ: Сирський доповів Зеленському про фронт

"Доповідь головкома Олександра Сирського. Фронт, передусім захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта. Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість", - розповів Зеленський.

Президент відзначив за бої саме на Покровському напрямку воїнів Сил спеціальних операцій і 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. За бої на Новопавлівському напрямку - воїнів 5-ї штурмової бригади та 225-го окремого штурмового полку.

"Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде", - наголосив Зеленський.

Він додав, що сьогодні Сирський і міністр оборони Денис Шмигаль вже обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів.

За словами президента, українські війська будуть максимально забезпечені.

"Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно. Дякую всім, хто забезпечує Україні необхідні бойові результати!", - додав глава держави.