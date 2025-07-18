Бои в Донецкой области и уничтожение вражеских ДРГ: Сырский доложил Зеленскому о фронте

"Доклад главкома Александра Сырского. Фронт, прежде всего защита на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Именно в Донецкой области сконцентрировано больше всего усилий оккупанта. Я благодарю все наши подразделения за стойкость", - рассказал Зеленский.

Президент отметил за бои именно на Покровском направлении воинов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. За бои на Новопавловском направлении - воинов 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка.

"Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня Сырский и министр обороны Денис Шмыгаль уже обсуждали, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов.

По словам президента, украинские войска будут максимально обеспечены.

"Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты!", - добавил глава государства.