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Шмигаль провів зустріч з Головкомом та начальником Генштабу ЗСУ: що обговорювали

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 17:45
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Шмигаль провів зустріч з Головкомом та начальником Генштабу ЗСУ: що обговорювали Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Кабінет міністрів України)
Автор: Антон Корж

Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль 18 липня провів першу зустріч з головнокомандувачем Збройних сил генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Шмигаля.

"Обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності нашої держави, потреби військових. Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", - сказано у повідомленні.

Шмигаль додав, що командування ЗСУ та Міністерство оборони будуть разом працювати для виконання поставлених завдань та посилення обороноздатності країни.

Шмигаль провів зустріч з Головкомом та начальником Генштабу ЗСУ: що обговорювалиФото: головком Сирський, міністр оборони Шмигаль, начальник ГШ ЗСУ Гнатов (t.me/Denys_Smyhal)

Зазначимо, що завдання Шмигалю вже поставив президент України Володимир Зеленський, який 18 липня провів першу нараду з новопризначеним міністром оборони. Від Шмигаля чекають аудиту домовленостей на постачання озброєння, програми роботи міністерства та ключових напрямків.

Верховна Рада 17 липня призначила експрем'єр-міністра Шмигаля міністром оборони за поданням президента Зеленського. За кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів. Шмигаль вже окреслив основні напрямки роботи на новій посаді.

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Збройні сили України Денис Шмигаль Олександр Сирський
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