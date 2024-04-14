Військам РФ буде важко використати оперативне значення Часового Яру: ISW назвав причину

Російські війська, схоже, залучили свої найбоєздатніші підрозділи в цьому районі для атак на Часів Яр. Вони, ймовірно, призведуть до поступового зростання втрат, доки українські захисники мають необхідну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

За словами аналітиків ISW, елементи, які російські війська нині зосередили на північний схід і південний схід від Часового Яру, відносно менш боєздатні, і їм буде важко досягти успіхів, аналогічних тим, які були досягнуті на схід від Часового Яру проти українських захисників.

Російські тактичні успіхи на схід від Часового Яру не створили умов оточення населеного пункту. В інституті вивчення війни вважають, що російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту, що може вимагати додаткових і боєздатних частин.

Фотографії, які ISW не буде показувати або описувати більш детально зараз, для збереження оперативної безпеки України, показують, що українські війська встановили значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і російським силам, ймовірно, буде важко швидко прорвати цю оборону їх поточному темпі наступу в цьому районі, поки українські сили мають боєприпаси, необхідні для опору.

Російським військам, ймовірно, доведеться пробиватися безпосередньо через місто або зробити вузький тактичний маневр, який змусить російські війська боротися зі зміцненнями Часового Яру, піднесеними українськими позиціями та перешкодою у вигляді каналу Сіверський-Донець-Донбас.

Можливе захоплення Росією Часового Яру не дозволяє російським силам провести успішну операцію для загрози Костянтинівці та Дружківці, і російським силам, ймовірно, потрібно встановити інші оперативні умови.

Захоплення Росією Часового Яру створить помітний виступ, а спроба просунутися далі на захід безпосередньо від Часового Яру зробить цей виступ дедалі вразливішим для українських контратак. Російським військам, ймовірно, потрібно буде повернути територію, яку російські війська втратили на південний схід від Часового Яру під час українського контрнаступу влітку 2023 року, щоб стабілізувати наступний російський фронт.

Спроби Росії просунутися у напрямку Костянтинівки, ймовірно, дозволять українським силам використати позиції в районі Торецьк-Північне, для перекриття та загрози тиловим російським лініям матеріально-технічного забезпечення та, можливо, ізолювання безпосереднього бойового простору на захід від Часового Яру.

Місцевість між Часовим Яром та південного краю українського поясу “фортець” є переважно відкритими полями з обмеженим укриттям, що, ймовірно, вимагатиме від російських військ проведення ефективного механізованого маневру для просування до міст.

Українські війська продемонстрували свою здатність відбивати інтенсивні атаки російської механізованої техніки та послаблювати російську логістику, коли вони добре забезпечені, та здатність Росії використовувати оперативне значення Часового Яру, ймовірно, багато в чому залежить від того, чи відновлять США допомогу Україні.