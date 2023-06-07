Бої за Бахмут. В ЗСУ розповіли про нове просування довкола міста

За його словами, Сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують штурмувати позиції ворога і просуваються вперед. Сам Бахмут залишається нескореним та є однією з найгарячіших локацій на Східному фронті російсько-української війни.

"Сили оборони України продовжують штурмові дії вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас та у напрямку населених пунктів Богданівка, Ягідне, Сакко і Ванцетті, де просунулися на відстань від 250 до 1100 метрів", - розповів Череватий.

Він зауважив, що ворог чинить спротив та усіма можливими силами і засобами намагається втримати раніше зайняті позиції. Росіяни застосували бойову авіацію, завдавали ударів з артилерії різних калібрів та реактивних систем залпового вогню 357 разів, відбулося 16 бойових зіткнень.

Просування під Бахмутом

Кілька тижнів тому українські військові та офіційні особи почали заявляти про те, що відтіснили росіян на окремих ділянках фронту під Бахмутом. Таким чином, вони планують взяти в часткове оточення солдатів ворога, які знаходяться всередині міста.

Нагадаємо, після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розпочав виведення своїх найманців з населеного пункту, українські військові на якийсь час припинили своє просування, оскільки виконували інші бойові завдання.

В останні дні, за словами представників Міноборони та українських військових, просування у районі міста відновилося. При цьому прокремлівські пропагандисти почали активно розповсюджувати фейки про початок українського контрнаступу.