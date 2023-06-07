Бои за Бахмут. В ВСУ рассказали о новом продвижении вокруг города

По его словам, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении продолжают штурмовать позиции врага и продвигаются вперед. Сам Бахмут остается непокоренным и является одной из самых горячих локаций на Восточном фронте русско-украинской войны.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия вдоль канала Северский Донец-Донбасс и в направлении населенных пунктов Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти, где продвинулись на расстояние от 250 до 1100 метров", - рассказал Череватый.

Он отметил, что враг сопротивляется и всеми возможными силами и средствами пытается удержать ранее занятые позиции. Россияне применили боевую авиацию, наносили удары по артиллерии различных калибров и реактивных систем залпового огня 357 раз, произошло 16 боевых столкновений.

Продвижение под Бахмутом

Несколько недель назад украинские военные и официальные лица начали заявлять о оттеснении россиян на отдельных участках фронта под Бахмутом. Таким образом, они планируют взять в частичное окружение находящихся внутри города солдат врага.

Напомним, после того, как основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин начал вывод своих наемников из населенного пункта, украинские военные на время прекратили свое продвижение, поскольку выполняли другие боевые задания.

В последние дни, по словам представителей Минобороны и украинских военных, продвижение в районе города возобновилось. При этом прокремлевские пропагандисты начали активно распространять фейки о начале украинского контрнаступления.