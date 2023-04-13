UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої за Бахмут: "вагнерівці" намагались штурмувати позиції прикордонників, та "перетворились на попел"

Фото: "вагнерівці" намагались штурмувати позиції прикордонників у районі Бахмуту (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найманці "Вагнера" планували штурмом подолати бойовий рубіж прикордонників у районі Бахмуту, та зазнали значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Артилерією окупанти зруйнували низку споруд у нашому кварталі оборони і руїнами забудови дісталися до позицій, щоб атакувати. Та зазнали від наших захисників вогневого ураження, відступивши з поля бою з "успіхами": 5 вбитих і 6 поранених", - зазначають в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники ліквідували "вагнерівців", які хотіли захопити один з їхніх опорних пунктів на околицях Бахмута.

Окрім того, у Міноборони зазначали, що залишити Бахмут означає допустити росіян вглиб країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутГосударственная пограничная служба