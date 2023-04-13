Бої за Бахмут: "вагнерівці" намагались штурмувати позиції прикордонників, та "перетворились на попел"

"Артилерією окупанти зруйнували низку споруд у нашому кварталі оборони і руїнами забудови дісталися до позицій, щоб атакувати. Та зазнали від наших захисників вогневого ураження, відступивши з поля бою з "успіхами": 5 вбитих і 6 поранених", - зазначають в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники ліквідували "вагнерівців", які хотіли захопити один з їхніх опорних пунктів на околицях Бахмута.

Окрім того, у Міноборони зазначали, що залишити Бахмут означає допустити росіян вглиб країни.

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