Бої за Бахмут: "вагнерівці" двічі штурмували опорний пункт прикордонників, та зазнали поразки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

Повідомляється, що "вагнерівці" двічі штурмували один з опорних пунктів оборонців кордону. За вогневої підтримки мінометів захисники затримали підхід резерву окупантів, що змусило противника зупинити атаку. Найманці остаточно відступили після стрілецького бою з прикордонниками.

"Вагнерівці" втратили орієнтовно чотирьох загарбників, ще 10 зазнали поранень.

Нагадаємо, ДПСУ також розповідала про "нічне полювання" на росіян у Бахмуті.

Окрім того, у британській розвідці зазначали, що загроза оточення Бахмута із півночі та півдня залишається. При цьому тиск на місто слабшає, а українські військові проводять контратаки.

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