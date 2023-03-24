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Бої за Бахмут: "вагнерівці" двічі штурмували опорний пункт прикордонників, та зазнали поразки

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П'ятниця 24 березня 2023 16:43
Бої за Бахмут: "вагнерівці" двічі штурмували опорний пункт прикордонників, та зазнали поразки Ілюстративне фото: "вагнерівці" двічі штурмували опорний пункт прикордонників у Бахмуті, та зазнали поразки (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники відбили три атаки найманців ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Загарбники понесли втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що "вагнерівці" двічі штурмували один з опорних пунктів оборонців кордону. За вогневої підтримки мінометів захисники затримали підхід резерву окупантів, що змусило противника зупинити атаку. Найманці остаточно відступили після стрілецького бою з прикордонниками.

"Вагнерівці" втратили орієнтовно чотирьох загарбників, ще 10 зазнали поранень.

Бої за Бахмут: &quot;вагнерівці&quot; двічі штурмували опорний пункт прикордонників, та зазнали поразки

Нагадаємо, ДПСУ також розповідала про "нічне полювання" на росіян у Бахмуті.

Окрім того, у британській розвідці зазначали, що загроза оточення Бахмута із півночі та півдня залишається. При цьому тиск на місто слабшає, а українські військові проводять контратаки.

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