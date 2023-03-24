Бои за Бахмут: "вагнеровцы" дважды штурмовали опорный пункт пограничников, и потерпели поражение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Сообщается, что "вагнеровцы" дважды штурмовали один из опорных пунктов оборонцев границы. При огневой поддержке минометов защитники задержали подход резерва оккупантов, что заставило противника остановить атаку. Наемники окончательно отступили после стрелкового боя с пограничниками.

"Вагнеровцы" потеряли ориентировочно четырех захватчиков, еще 10 получили ранения.

Напомним, ГПСУ также рассказывала о "ночной охоте" на россиян в Бахмуте.

Кроме того, в британской разведке отмечалось, что угроза окружения Бахмута с севера и юга остается. При этом давление на город слабеет, а украинские военные проводят контратаки.

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