Бої за Бахмут, просування на півдні та нові загрози від РФ: огляд фронту за тиждень

На брифінгу представники Міноборони та Генштабу повідомили, що війська продовжують просуватися на найскладніших рубежах в умовах жорстких боїв, авіаударів противника та його переваги в артилерійських та мінометних обстрілах.

Станом на сьогодні, українські сили перебувають як у наступальному, так і в оборонному процесі, оскільки противник теж веде наступальні дії. За тиждень ситуація на фронті не зазнала суттєвих змін. Противник намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області, а також відбити наступ ЗСУ та Сил оборони у Донецькому та Таврійському операційних районах.

Бахмутський напрямок

Тут росіяни підтягують резерви і всіма силами намагаються не допустити просування ЗСУ. Фіксується перекидання десантно-штурмового підрозділу з півдня на Бахмутський напрямок.

"Ворог концентрує особовий склад та військову техніку. Разом з тим Сили оборони не дають йому реалізувати плани, ворог не може там просуватися і не може ефективно стримувати ЗСУ", - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За півтора тижні просування у цій зоні відповідальності склало понад 3 кілометри.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов наголошує, що активність противника значно знизилася, росіяни ведуть оборонні бої. Українські війська активно просуваються на північ і на південь від Бахмута.

"За наявними даними, до військового госпіталю Міноборони РФ в населеному пункті Персіанівський Ростовської області прибувають у середньому по 40-60 важкопоранених окупантів на добу. Це насамперед окупанти зі 102-го мотострілецького полку 150-ої мотострілецької дивізії, які були переміщені з Мар'їнського напрямку", - зазначив Громов та додав, що серед поранених високі показники летальності.

Фото: українські війська обходять Базмут із півночі та півдня (deepstatemap.live)

Також встановлено, що одна з рот "Шторм Z" 10-го танкового полку 6-ої мотострілецької дивізії, яка вела штурмові дії, зазнала безповоротних втрат у 70 осіб. Загалом у цьому підрозділі було 90 найманців.

За словами Громова, серед новобранців, які прибули на лінію фронту під Бахмутом, спостерігаються панічні настрої через різницю між реальним станом справ та інформацією від російських ЗМІ. Зокрема, вони намагаються отримати легкі поранення від своїх же протипіхотних мін із розрахунком потрапити до шпиталю та повернутися додому.

Російські військові скаржаться на те, що буквально кожного другого у наказовому порядку намагаються змусити перейти до штурмових підрозділів. На тлі великої кількості відмов у середньому вдається завербувати у штурмовики до 5 осіб із кожної роти.

Куп'янський напрямок

Противник активізував штурмові дії у районі населеного пункту Масюківка Харківської області. Тут останнім часом фіксується перекидання найманців із числа російських завербованих ув'язнених.

Водночас окупанти продовжують зазнавати втрат. Лише за 3-4 червня до шпиталів на тимчасово окупованій території Луганської області доставили понад 200 тяжкопоранених.

Лиманський напрямок

Росіяни продовжують активно застосовувати оперативно-тактичну та армійську авіацію.

"Захисники України в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного зводять нанівець спроби ворога покращити своє тактичне становище", - зазначив Громов.

Інші напрями в Донецькій області

Сили оборони стримують спроби противника захопити Мар'їнку та взяти Авдіївку в оточення. На Вугледарському напрямі росіян укріплюють інженерне обладнання своїх позицій.

Як зазначають в Об'єднаному прес-центрі Таврійського спрямування, під Вугледаром українські сили просунулися на відстань до 1 кілометра.

Південний напрямок

Що стосується Південного напрямку, там продовжується наступ Сил оборони. Водночас ворог чинить сильний спротив.

"ЗСУ стикаються із суцільним мінуванням полів, використанням дронів-камікадзе та з інтенсивними обстрілами. Ворог просто так свої позиції не здає", - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Запорізький напрямок

Тут українські сили продовжують зачищати населені пункти від окупантів. За тиждень війська просунулися на глибину до 3 кілометрів у районі Малої Токмачки та до 7 кілометрів на південь від Великої Новосілки.

Фото: звільнені населені пункти на Донеччині (deepstatemap.live)

Звільнено 7 населених пунктів:

Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область)

Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне (Донецька область)

За словами Олексія Громова, загалом взято під контроль понад 100 квадратних кілометрів української території.

Херсонський напрямок

На Херсонському напрямку росіяни зосереджені на обладнанні нових рубежів після того, як внаслідок підриву Каховської ГЕС "змило" їхню першу лінію оборони. З іншого боку, противник активно веде розвідку.

Загрози на кордоні

Як зазначають у Генштабі, росіяни зберігають постійну військову присутність уздовж кордону у Брянській, Курській та Білгородській областях, а також у Білорусі, щоб не допустити маневру наших військ.

Основні зусилля спрямовані на зміцнення оборонних позицій. Водночас, противник підтримує високу активність своєї диверсійно-розвідувальної діяльності в прикордонних районах України.

Крім того, збільшує кількість тактичних груп ракетних військ. За наявними даними, до Брянської області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".

"У зв'язку з цим зростає загроза завдання ударів ракетами Х-35, які можуть вражати об'єкти на території Житомирської, Київської Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - розповів Громов.

Застосування тактичної авіації на лінії фронту є малоефективним за рахунок ешелонованої системи ППО України та небажання російських пілотів ризикувати життям для виконання поставлених завдань. У той же час прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей зазнають атак коригованими авіабомбами.

Успіхи української ППО

Протягом перших двох тижнів червня росіяни запустили по Україні понад 140 ракет різних типів та понад 250 ударних БПЛА. Агресор зосередився на об'єктах, пов'язаних із логістикою, газо- та нафтопостачанням, а також з промисловістю.

З початку місяця сили ППО знищили 74% крилатих ракет і близько 60% дронів.

"Хочу привітати підрозділи ППО зі знищеним 300-м гелікоптером противника, яким став Ка-52. Таким чином, кількість збитих в Україні російських гелікоптерів приблизно в п'ять разів вища, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, де їхні втрати склали близько 60 гелікоптерів", - наголосив Громов.

Представник Генштабу також додав, що Україна вже поставила на крило винищувачі МІГ-29, передані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини.

Інформаційна війна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на публікацію в російських пабліках відео з підбитою бронетехнікою західних зразків. За її словами, противник намагається дискредитувати допомогу союзників України, і насправді частина підбитої техніки вже відновлюється.

Вона показала фото бойової машини Bradley після влучання "Града". За її словами, екіпаж успішно евакуювався та продовжує виконувати завдання на інший БМП. Пошкоджений Bradley знаходиться на ремонті.

Фото: пошкоджений під час наступу Bradley (t.me/annamaliar)

"З 47-ої бригади нам пишуть, що Bradley отримав пряме влучання в башту і спалахнув, екіпаж евакуювався, а механік-водій відвів його на безпечні позиції і загасив. Наслідки - легка контузія в одного з наших воїнів. Цей приклад доводить, що заявлена бойова живучість бронемашини - це не просто слова. Bradley допомагає зберегти життя наших воїнів, а сталь завжди можна відновити", - додала вона.

Маляр також зупинилася на російському наративі про нібито великі втрати України в наступі. Вона зазначила, що під час війни жодна із сторін не публікує точних даних, щоб противник не міг коригувати свої плани.

Однак можна говорити про наступне. За минулий тиждень у зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" (Донецька операційна зона) військовослужбовців Росії загинуло майже у 9 разів більше, ніж наших бійців. На Південному напрямку співвідношення 5,3 до 1 на користь Сил оборони України.

Що з мобілізацією в Росії

На сьогодні немає явних ознак підготовки Росії до масштабної хвилі мобілізації.

"Ймовірно, це обумовлено зростаючою обізнаністю російського суспільства про серйозність власних втрат і неготовністю навіть найбідніших верств населення, яка склала основу попередньої мобілізації, брати участь у війні", - припустив Громов.

Але в Росії продовжуються приховані заходи щодо набору та мінімальної підготовки мобілізованих, після чого їх перекидають в Україну на поповнення втрат.

Зазвичай поповнення здійснюється за рахунок засуджених. За травень було завербовано близько 460 в'язнів із Тюменської, Липецької та Смоленської областей, у тому числі громадян інших країн. При цьому адміністраціям російських в'язниць забороняють проводити набір до ПВК "Вагнера" через конфлікт з російським Міноборони.