Бои за Бахмут, продвижение на юге и новые угрозы от РФ: обзор фронта за неделю

На брифинге представители Минобороны и Генштаба сообщили, что войска продолжают продвигаться на самых сложных рубежах в условиях жестких боев, авиаударов противника и его преимущества в артиллерийских и минометных обстрелах.

По состоянию на сегодня, украинские силы находятся как в наступательном, так и оборонном процессе, поскольку противник тоже ведет наступательные действия. За неделю ситуация на фронте не претерпела существенных изменений. Противник пытается выйти на административные границы Донецкой области, а также отразить наступление ВСУ и Сил обороны в Донецком и Таврическом операционных районах.

Бахмутское направление

Здесь россияне подтягивают резервы и всеми силами пытаются не допустить продвижения ВСУ. Фиксируется переброска десантно-штурмового подразделения с юга на Бахмутское направление.

"Враг концентрирует личный состав и военную технику. Вместе с тем, Силы обороны не дают ему реализовать планы, враг не может там продвигаться и не может эффективно сдерживать ВСУ", - отметила замминистра обороны Анна Маляр.

За полторы недели продвижение в этой зоне ответственности составило более 3 километров.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов подчеркивает, что активность противника значительно снизилась, россияне ведут оборонительные бои. Украинские войска активно продвигаются севернее и южнее Бахмута.

"По имеющимся данным, в военный госпиталь Минобороны РФ в населенном пункте Персиановский Ростовской области прибывают в среднем по 40-60 тяжелораненых оккупантов в сутки. Это прежде всего оккупанты из 102-го мотострелкового полка 150-ой мотострелковой дивизии, которые были перемещены с Марьинского направления", - отметил Громов и добавил, что среди раненых высокие показатели летальности.

Фото: украинские войска обходят Базмут с севера и юга (deepstatemap.live)

Также установлено, что одна из рот "Шторм Z" 10-го танкового полка 6-ой мотострелковой дивизии, которая вела штурмовые действия, понесла безвозвратные потери в 70 человек. Всего в данном подразделении было 90 наемников.

По словам Громова, среди новобранцев, прибывших на линию фронта под Бахмутом, наблюдаются панические настроения из-за разницы между реальным положением дел и информации от российских СМИ. В частности, они пытаются получить легкие ранения от своих же противопехотных мин с расчетом попасть в госпиталь и вернуться домой.

Российские военные жалуются на то, что буквально каждого второго в приказном порядке пытаются заставить перейти в штурмовые подразделения. На фоне большого числа отказов в среднем удается завербовать в штурмовики до 5 человек с каждой роты.

Купянское направление

Противник активизировал штурмовые действия в районе населенного пункта Масюковка Харьковской области. Здесь в последнее время фиксируется переброска наемников из числа российских завербованных заключенных.

В то же время оккупанты продолжают нести потери. Только за 3-4 июня в госпитали на временно оккупированной территории Луганской области доставили более 200 тяжелораненых.

Лиманское направление

Россияне продолжают активно применять оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

"Защитники Украины в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спорного сводят на нет попытки врага улучшить свое тактическое положение", - отметил Громов.

Другие направления в Донецкой области

Силы обороны сдерживают попытки противника захватить Марьинку и взять Авдеевку в окружение. На Угледарском направлении россиян укрепляют инженерное оборудование своих позиций.

Как отмечают в Объединенном пресс-центре Таврического направления, под Угледаром украинские силы продвинулись на расстояние до 1 километра.

Южное направление

Что касается Южного направления, там продолжается наступление Сил обороны. Вместе с тем враг оказывает мощное сопротивление.

"ВСУ сталкиваются со сплошным минированием полей, использованием дронов-камикадзе и с интенсивными обстрелами. Враг просто так свои позиции не сдает", - отметила замминистра обороны Анна Маляр.

Запорожское направление

Здесь украинские силы продолжают зачистку населенных пунктов от оккупантов. За неделю войска продвинулись на глубину до 3 километров в районе Малой Токмачки и до 7 километров на юг от Великой Новоселки.

Фото: освобожденные населенные пункты в Донецкой области (deepstatemap.live)

Освобождены 7 населенных пунктов:

Лобково, Левадное, Новодаровка (Запорожская область)

Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область)

По словам Алексея Громова, в общей сложности взяты под контроль более 100 квадратных километров украинской территории.

Херсонское направление

На Херсонском направление россияне сосредоточены на оборудовании новых рубежей, после того как в результате подрыва Каховской ГЭС "смыло" их первую линию обороны. Кроме того, противник активно ведет разведку.

Угрозы на границе

Как отмечают в Генштабе, россияне сохраняют постоянное военное присутствие вдоль границы в Брянской, Курской и Белгородской областей, а также в Беларуси, чтобы не допустить маневра наших войск.

Основные усилия направлены на укрепление оборонительных позиций. В то же время противник поддерживает высокую активность своей диверсионно-разведывательной деятельности в приграничных районах Украины.

Кроме того, наращивает число тактических групп ракетных войск. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".

"В связи с этим растет угроза нанесения ударов ракетами Х-35, которые могут поражать объекты на территории Житомирской, Киевской Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - рассказал Громов.

Применение тактической авиации на линии фронта малоэффективно за счет эшелонированной системы ПВО Украины и нежелания российских пилотов рисковать жизнью для выполнения поставленных задач. В то же время приграничные районы Черниговской и Сумской областей подвергаются атакам корректируемыми авиабомбами.

Успехи украинской ПВО

В течение первых двух недель июня россияне запустили по Украине более 140 ракет различных типов и более 250 ударных БПЛА. Агрессор сосредоточился на объектах, связанных с логистикой, газо- и нефтеснабжением, а также с промышленностью.

С начала месяца силы ПВО уничтожили 74% крылатых ракет и около 60% дронов.

"Хочу поздравить подразделения ПВО с уничтоженным 300-м вертолетом противника, которым стал Ка-52. Таким образом, количество сбитых в Украине российских вертолетов примерно в пять раз выше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где их потери составили около 60 вертолетов", - подчеркнул Громов.

Представитель Генштаба также добавил, что Украина уже поставила на крыло истребители Миг-29, переданные рамках международной технической помощи от Польши и Словакии.

Информационная война

Замминистра обороны Анна Маляр отреагировала на публикацию в российских пабликах видео с подбитой бронетехникой западных образцов. По ее словам, противник пытается дискредитировать военную помощь союзников Украины, и на самом деле часть подбитой техники уже восстанавливается.

Она показала фото боевой машины Bradley после попадания "Града". По ее словам, экипаж успешно эвакуировался и продолжает выполнять задачи на другой БМП. Поврежденный Bradley находится на ремонте.

Фото: поврежденный в ходе наступления Bradley (t.me/annamaliar)

"Из 47-ой бригады нам пишут, что Bradley получил прямое попадание в башню и загорелся, экипаж эвакуировался, а механик-водитель отвел его на безопасные позиции и потушил. Последствия – легкая контузия у одного из наших воинов. Этот пример доказывает, что заявленная боевая живучесть бронемашины - это не просто слова. Bradley помогает сберечь жизнь наших воинов, а сталь всегда можно восстановить", - добавила она.

Маляр также остановилась на российском нарративе о якобы больших потерях Украины в наступлении. Она отметила, что во время войны ни одна из сторон не публикует точные данные, чтобы противник не мог корректировать свои планы.

Однако можно говорить о следующем. За прошедшую неделю в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (Донецкая операционная зона) военнослужащих России погибло почти в 9 раз больше, чем наших бойцов. На Южном направлении соотношение 5,3 к 1 в пользу Сил обороны Украины.

Что с мобилизацией в России

В настоящее время нет явных признаков подготовки России к масштабной волне мобилизации.

"Вероятно, это обусловлено растущей осведомленностью российского общества о серьезности собственных потерь и неготовностью даже самых бедных слоев населения, которая составила основу предыдущей мобилизации, участвовать в войне", - предположил Громов.

Но в России продолжаются скрытые меры по набору и минимальной подготовки мобилизованных, после чего их перебрасывают в Украину на восполнение потерь.

Традиционно пополнение осущетсвляется за счет осужденных. За май было завербовано около 460 заключенных из Тюменской, Липецкой и Смоленской областей, в том числе граждан других стран. При этом администрациям тюрьм запрещают проводить набор в ЧВК "Вагнера" из-за конфликта с российским Минобороны.