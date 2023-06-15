Бои за Бахмут, продвижение на юге и новые угрозы от РФ: обзор фронта за неделю

Украинские войска продолжают продвигаться вперед сразу на нескольких участках фронта. За минувшую неделю удалось освободить семь населенных пунктов.
РБК-Украина собрало официальную информацию о ситуации на поле боя.
На брифинге представители Минобороны и Генштаба сообщили, что войска продолжают продвигаться на самых сложных рубежах в условиях жестких боев, авиаударов противника и его преимущества в артиллерийских и минометных обстрелах.
По состоянию на сегодня, украинские силы находятся как в наступательном, так и оборонном процессе, поскольку противник тоже ведет наступательные действия. За неделю ситуация на фронте не претерпела существенных изменений. Противник пытается выйти на административные границы Донецкой области, а также отразить наступление ВСУ и Сил обороны в Донецком и Таврическом операционных районах.
Бахмутское направление
Здесь россияне подтягивают резервы и всеми силами пытаются не допустить продвижения ВСУ. Фиксируется переброска десантно-штурмового подразделения с юга на Бахмутское направление.
"Враг концентрирует личный состав и военную технику. Вместе с тем, Силы обороны не дают ему реализовать планы, враг не может там продвигаться и не может эффективно сдерживать ВСУ", - отметила замминистра обороны Анна Маляр.
За полторы недели продвижение в этой зоне ответственности составило более 3 километров.
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов подчеркивает, что активность противника значительно снизилась, россияне ведут оборонительные бои. Украинские войска активно продвигаются севернее и южнее Бахмута.
"По имеющимся данным, в военный госпиталь Минобороны РФ в населенном пункте Персиановский Ростовской области прибывают в среднем по 40-60 тяжелораненых оккупантов в сутки. Это прежде всего оккупанты из 102-го мотострелкового полка 150-ой мотострелковой дивизии, которые были перемещены с Марьинского направления", - отметил Громов и добавил, что среди раненых высокие показатели летальности.
Фото: украинские войска обходят Базмут с севера и юга (deepstatemap.live)
Также установлено, что одна из рот "Шторм Z" 10-го танкового полка 6-ой мотострелковой дивизии, которая вела штурмовые действия, понесла безвозвратные потери в 70 человек. Всего в данном подразделении было 90 наемников.
По словам Громова, среди новобранцев, прибывших на линию фронта под Бахмутом, наблюдаются панические настроения из-за разницы между реальным положением дел и информации от российских СМИ. В частности, они пытаются получить легкие ранения от своих же противопехотных мин с расчетом попасть в госпиталь и вернуться домой.
Российские военные жалуются на то, что буквально каждого второго в приказном порядке пытаются заставить перейти в штурмовые подразделения. На фоне большого числа отказов в среднем удается завербовать в штурмовики до 5 человек с каждой роты.
Купянское направление
Противник активизировал штурмовые действия в районе населенного пункта Масюковка Харьковской области. Здесь в последнее время фиксируется переброска наемников из числа российских завербованных заключенных.
В то же время оккупанты продолжают нести потери. Только за 3-4 июня в госпитали на временно оккупированной территории Луганской области доставили более 200 тяжелораненых.
Лиманское направление
Россияне продолжают активно применять оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
"Защитники Украины в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спорного сводят на нет попытки врага улучшить свое тактическое положение", - отметил Громов.
Другие направления в Донецкой области
Силы обороны сдерживают попытки противника захватить Марьинку и взять Авдеевку в окружение. На Угледарском направлении россиян укрепляют инженерное оборудование своих позиций.
Как отмечают в Объединенном пресс-центре Таврического направления, под Угледаром украинские силы продвинулись на расстояние до 1 километра.
Что касается Южного направления, там продолжается наступление Сил обороны. Вместе с тем враг оказывает мощное сопротивление.
"ВСУ сталкиваются со сплошным минированием полей, использованием дронов-камикадзе и с интенсивными обстрелами. Враг просто так свои позиции не сдает", - отметила замминистра обороны Анна Маляр.
Запорожское направление
Здесь украинские силы продолжают зачистку населенных пунктов от оккупантов. За неделю войска продвинулись на глубину до 3 километров в районе Малой Токмачки и до 7 километров на юг от Великой Новоселки.
Фото: освобожденные населенные пункты в Донецкой области (deepstatemap.live)
Освобождены 7 населенных пунктов:
По словам Алексея Громова, в общей сложности взяты под контроль более 100 квадратных километров украинской территории.
Херсонское направление
На Херсонском направление россияне сосредоточены на оборудовании новых рубежей, после того как в результате подрыва Каховской ГЭС "смыло" их первую линию обороны. Кроме того, противник активно ведет разведку.
Как отмечают в Генштабе, россияне сохраняют постоянное военное присутствие вдоль границы в Брянской, Курской и Белгородской областей, а также в Беларуси, чтобы не допустить маневра наших войск.
Основные усилия направлены на укрепление оборонительных позиций. В то же время противник поддерживает высокую активность своей диверсионно-разведывательной деятельности в приграничных районах Украины.
Кроме того, наращивает число тактических групп ракетных войск. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".
"В связи с этим растет угроза нанесения ударов ракетами Х-35, которые могут поражать объекты на территории Житомирской, Киевской Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - рассказал Громов.
Применение тактической авиации на линии фронта малоэффективно за счет эшелонированной системы ПВО Украины и нежелания российских пилотов рисковать жизнью для выполнения поставленных задач. В то же время приграничные районы Черниговской и Сумской областей подвергаются атакам корректируемыми авиабомбами.
В течение первых двух недель июня россияне запустили по Украине более 140 ракет различных типов и более 250 ударных БПЛА. Агрессор сосредоточился на объектах, связанных с логистикой, газо- и нефтеснабжением, а также с промышленностью.
С начала месяца силы ПВО уничтожили 74% крылатых ракет и около 60% дронов.
"Хочу поздравить подразделения ПВО с уничтоженным 300-м вертолетом противника, которым стал Ка-52. Таким образом, количество сбитых в Украине российских вертолетов примерно в пять раз выше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где их потери составили около 60 вертолетов", - подчеркнул Громов.
Представитель Генштаба также добавил, что Украина уже поставила на крыло истребители Миг-29, переданные рамках международной технической помощи от Польши и Словакии.
Замминистра обороны Анна Маляр отреагировала на публикацию в российских пабликах видео с подбитой бронетехникой западных образцов. По ее словам, противник пытается дискредитировать военную помощь союзников Украины, и на самом деле часть подбитой техники уже восстанавливается.
Она показала фото боевой машины Bradley после попадания "Града". По ее словам, экипаж успешно эвакуировался и продолжает выполнять задачи на другой БМП. Поврежденный Bradley находится на ремонте.
Фото: поврежденный в ходе наступления Bradley (t.me/annamaliar)
"Из 47-ой бригады нам пишут, что Bradley получил прямое попадание в башню и загорелся, экипаж эвакуировался, а механик-водитель отвел его на безопасные позиции и потушил. Последствия – легкая контузия у одного из наших воинов. Этот пример доказывает, что заявленная боевая живучесть бронемашины - это не просто слова. Bradley помогает сберечь жизнь наших воинов, а сталь всегда можно восстановить", - добавила она.
Маляр также остановилась на российском нарративе о якобы больших потерях Украины в наступлении. Она отметила, что во время войны ни одна из сторон не публикует точные данные, чтобы противник не мог корректировать свои планы.
Однако можно говорить о следующем. За прошедшую неделю в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (Донецкая операционная зона) военнослужащих России погибло почти в 9 раз больше, чем наших бойцов. На Южном направлении соотношение 5,3 к 1 в пользу Сил обороны Украины.
В настоящее время нет явных признаков подготовки России к масштабной волне мобилизации.
"Вероятно, это обусловлено растущей осведомленностью российского общества о серьезности собственных потерь и неготовностью даже самых бедных слоев населения, которая составила основу предыдущей мобилизации, участвовать в войне", - предположил Громов.
Но в России продолжаются скрытые меры по набору и минимальной подготовки мобилизованных, после чего их перебрасывают в Украину на восполнение потерь.
Традиционно пополнение осущетсвляется за счет осужденных. За май было завербовано около 460 заключенных из Тюменской, Липецкой и Смоленской областей, в том числе граждан других стран. При этом администрациям тюрьм запрещают проводить набор в ЧВК "Вагнера" из-за конфликта с российским Минобороны.
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