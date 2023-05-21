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Бої за Бахмут. Череватий прогнозує повний розгром ПВК "Вагнера"

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform com ua)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові у Бахмуті завдали непоправні втрати ПВК "Вагнера". Це відбулося не дивлячись на те, що у Сил оборони немає чисельної переваги на цьому напрямку.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що угрупування окупантів у Бахмуті буде розбите до кінця.

"Хай вони (окупанти в Бахмуті, - ред.) відчувають постійну загрозу. Чи ми їх оточимо зараз, чи трошки згодом, але те угрупування буде розбите до кінця", - заявив речник ЗСУ.

Він додав, що завдяки кмітливості та навченості українським військовим намагаються відтіснити ворога біля Бахмута.

"Непоправні втрати вже завдані ПВК "Вагнера". Не дивлячись на те, що у нас там немає чисельної переваги над ворогом та переваги у снарядах, ми завдяки навченості та військовій кмітливості намагаємось відтісняти ворога і він це розуміє, і цим покликані їхні заяви", - заявив Череватий.

Він додав, що ЗСУ добре бачать наміри ПВК "Вагнера".

"А де будуть головні удари, хай думають і хай переживають. Ми бачимо дуже добре їх наміри, як вони підтягують сили, але на кожну їх дію і нас є варіанти рішень", - підкреслив речник ЗСУ.

Ситуація у Бахмуті

Раніше Сергій Череватий спростував заяви ПВК "Вагнера" про нібито захоплення Бахмута. Він заявляв, що Збройні сили України продовжують тримати оборону у південно-західній частині міста.

Крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ЗСУ змогли повернути частину панівних висот на околицях і взяти місто у напівоточення. Вона запевнила, що українські військові тримають оборону у районі "Літак".

Детальніше про ситуацію у Бахмуті та про бої на цьому напрямку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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