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Бої за Бахмут не апокаліпсис. У Міноборони розповіли про оборону міста

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни продовжують концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Разом з тим окупанти намагаються змістити акценти щодо теми Бахмуту і розглядати його як так звану "апокаліптичну подію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, паралельно з військовими діями росіяни акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут.

"Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій", - зазначила Маляр.

Три задачі противника

Як повідомили в Міноборони, наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:

  • підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту,
  • демотивувати і психологічно ослабити наше військо,
  • спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.

"Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою - розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога", - пояснила Маляр.

Вона зауважила, коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, - це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для них сценарії наших дій.

"Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій", - також пояснила Маляр.

Заступниця глави Міноборони пояснила, що це і є в чистому виді ІПСО з метою впливу на прийняття військових рішень.

Які меседжі використовує зараз ворог

За словами Маляр, окупанти зосереджені на таких наративах:

  • нібито рішення тримати Бахмут "політичні",
  • нібито Бахмут "нема сенсу тримати там майже все в оточенні",
  • нібито героїзм українських бійців "роздуває українська пропаганда".

Вона розповіла, які саме прізвища нескінченно експлуатують у російських ІПСО на тему Бахмута, а саме:

  • президента України Володимира Зеленського,
  • командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

"З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з Головнокомандувачем та начальником Генштабу", - підкреслила Маляр.

Крім того, вона наголосила, що постійно засідає Ставка верховного головнокомандувача - де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур.

Про оборону Бахмута

"То що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті? Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога", - пише Маляр.

Вона акцентувала, Україна так само віддано, як кожен інший населений пункт обороняє Бахмут.

"Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку", - підкреслила Маляр.

В Міноборони також пояснюють, що оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.

Які можуть бути оборонні задачі

За словами Маляр, мова йде про:

  • утримання займаних рубежів та позицій,
  • недопущення просування противника вглиб території,
  • нанесення ворогу значних втрат,
  • створення умов для переходу в контрнаступ.

Вона зазначила, що обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач.

"І це наше військове командування, а не російські ІПСО, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута. І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації", - підсумувала Маляр.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомляли, що кількість боєзіткнень у Бахмуті в останні три дні зменшилась і назвали причини.

Раніше стало відомо, що росіяни посилюють підрозділи ПВК "Вагнера" під Бахмутом десантниками та регулярною армією.

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БахмутВійна Росії проти України