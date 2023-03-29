Бои за Бахмут не апокалипсис. В Минобороны рассказали об обороне города

По ее словам, параллельно с военными действиями россияне аккумулируют все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.

"Собственно так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий", - отметила Маляр.

Три задачи противника

Как сообщили в Минобороны, в настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи:

подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту,

демотивировать и психологически ослабить наше войско,

спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

"Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом - разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент - рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага", - пояснила Маляр.

Она заметила, когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, - это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии наших действий.

"Чрезмерно накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий", - также пояснила Маляр.

Заместитель главы Минобороны пояснила, что это и есть в чистом виде ИПСО с целью влияния на принятие военных решений.

Какие месседжи использует сейчас враг

По словам Маляр, оккупанты сосредоточены на таких нарративах:

якобы решение держать Бахмут "политические",

якобы Бахмут "нет смысла держать там почти все в окружении",

якобы героизм украинских бойцов "раздувает украинская пропаганда".

Она рассказала, какие именно фамилии бесконечно эксплуатируют у российских ИПСО на тему Бахмута, а именно:

президента Украины Владимира Зеленского,

командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"С целью подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с Главнокомандующим и начальником Генштаба", - подчеркнула Маляр.

Кроме того, она подчеркнула, что постоянно заседает Ставка верховного главнокомандующего - где тоже принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур.

Об обороне Бахмута

"Так что же на самом деле происходит и как надо воспринимать информацию о боях в Бахмуте ? Это активная фаза войны. Так же активна, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 г. продолжается полномасштабное наступление врага", - пишет Маляр.

Она акцентировала, что Украина так же преданно, как каждый другой населенный пункт обороняет Бахмут.

"Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач по данному направлению", - подчеркнула Маляр.

В Минобороны также объясняют, что оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач.

Какие могут быть оборонные задачи

По словам Маляр, речь идет о:

удержании занимаемых рубежей и позиций,

недопущение продвижения противника вглубь территории,

нанесение врагу значительных потерь,

создание условий для перехода в контрнаступление.

Она отметила, что оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач.

"И это наше военное командование, а не российские ИПСО, будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", - подытожила. Моляр.