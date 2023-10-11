Бої за Авдіївку. У ЗСУ повідомили про десять відбитих ворожих атак у районі міста

Українські війська продовжують тримати оборону в районі Авдіївки (Донецька область), за сьогодні було відбито 10 ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Ворог атакує на Авдіївському напрямку, застосовує подекуди одну піхоту і на деяких напрямках жене в бій досить багато техніки", - йдеться у заяві.

Штупун пояснив, що тільки в Донецькій області військові оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за сьогодні знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога, зокрема, як мінімум 23 танки. Він додав, що завтра будуть точніші цифри.

Також на Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога тільки в районі міста Авдіївка. Також там було зафіксовано понад 10 авіаційних ударів.

Ситуація навколо Авдіївки

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Сьогодні начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни пішли в масований наступ у районі Авдіївки (Донецька область). Українські військові підбили понад 60 одиниць ворожої техніки, такого ще жодного разу не було на цьому напрямку.

Про те, що відбувається навколо міста, яке називають "воротами до Донецька" і яка мета росіян, - читайте в матеріалі РБК-Україна.