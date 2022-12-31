Бояться ЗСУ? У Москві зженуть військових для охорони неба, а у Бєлгороді подарують карту укриттів

У відомстві зазначили, що всього на новорічні свята бойове чергування з протиповітряної оборони будуть виконувати близько 20 тисяч військових. При цьому в Москві на чергування поставлять майже 2 тисячі людей.

"На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ВКС покладено завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви та центрального промислового району Росії", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Бєлгороді, як пишуть російські ЗМІ, у новорічну ніч мешканцям роздадуть карти бомбосховищ. Для цього у центрі міста хочуть розгорнути оперштаб.