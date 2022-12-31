Боятся ВСУ? В Москве сгонят военных для охраны неба, а в Белгороде подарят карту укрытий

В ведомстве отметили, что всего на новогодние праздники боевое дежурство по противовоздушной обороне будут выполнять около 20 тысяч военных. При этом в Москве на дежурство поставят почти 2 тысяч человек.

"На объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России", - говорится в сообщении.

Тем временем в Белгороде, как пишут российские СМИ, в новогоднюю ночь жителям раздадут карты бомбоубежищ. Для этого в центре города хотят развернуть оперштаб.