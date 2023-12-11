Боятся побега? В РФ, вероятно, запретили военным ездить на гражданских авто, - ISW
Российское военное командование, вероятно, ввело запрет для солдат и офицеров на использование гражданских транспортных средств в военных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что военной прокуратуры пытались конфисковать все внедорожники марки УАЗ в одном из подразделений морской пехоты, но офицеры этого подразделения убедили чиновников разрешить сохранить транспортные средства.
Отмечается, что запрет на использование гражданской техники в военных целях может затруднить передвижение российских военных, поставки припасов и боеприпасов, а также эвакуацию раненых и, следовательно, в конечном итоге деморализовать военнослужащих. Предполагается, что такой запрет связан с попытками минимизировать случаи дезертирства и усложнить варианты для несогласованного с командованием отступления с позиций.
Ключевые выводы ISW:
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что цели РФ в Украине не изменились, повторив требование Кремля о территориальных требований России.
- Кремль продолжает выражать растущую антиизраильскую позицию в войне между Израилем и боевиками ХАМАС, несмотря на притворный интерес к роли нейтрального арбитра в конфликте.
- Российские военные власти в Армении, вероятно, пытаются сохранить военную власть над Арменией на фоне продолжающегося ухудшения армяно-российских отношений.
- Российские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки, и на отдельных участках продвинулись вперед.
Ранее сообщалось, что российские захватчики запретили с 1 января 2024 года движение автотранспорта с украинскими номерами на временно оккупированных территориях.
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