Боятся побега? В РФ, вероятно, запретили военным ездить на гражданских авто, - ISW

Российское военное командование, вероятно, ввело запрет для солдат и офицеров на использование гражданских транспортных средств в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что военной прокуратуры пытались конфисковать все внедорожники марки УАЗ в одном из подразделений морской пехоты, но офицеры этого подразделения убедили чиновников разрешить сохранить транспортные средства.

Отмечается, что запрет на использование гражданской техники в военных целях может затруднить передвижение российских военных, поставки припасов и боеприпасов, а также эвакуацию раненых и, следовательно, в конечном итоге деморализовать военнослужащих. Предполагается, что такой запрет связан с попытками минимизировать случаи дезертирства и усложнить варианты для несогласованного с командованием отступления с позиций.

Ключевые выводы ISW: