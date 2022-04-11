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Все боятся войны, но мир несет ответственность: Зеленский об отказе закрыть небо

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет никаких юридических претензии к отказу НАТО закрыть небо над Украиной. Но подчеркнул, что мир несет ответственность за свои действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью для CBS.

"Юридически у меня нет претензий к НАТО, или к некоторым лидерам стран НАТО. Потому что много отдельных отношений с лидерами и они хорошие. Но в целом они несут ответственность, когда вы можете закрыть небо. Да, страшно, что начнется Мировая война, я понимаю это. И я не могу ежедневно давить на них, на народы их стран. Потому что все боятся войны. Но несет ли мир ответственность? Я считаю, несет. Почему? Я ответил. Ежедневно стань перед зеркалом и спроси: ты мог что-то сделать или не мог? Ты найдешь там в зеркале ответ на эти вопросы и на то, кто ты есть", - отметил Зеленский.

Напомним, страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной. Вопреки неоднократным призывам к этому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Добавим, как ранее комментировали закрытие неба над Украиной в США, это может привести к Третьей мировой войне.

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Владимир ЗеленскийНАТОВойна России против Украины