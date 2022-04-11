ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Всі бояться війни, але світ несе відповідальність: Зеленський про відмову закрити небо

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 квітня 2022 14:13
Всі бояться війни, але світ несе відповідальність: Зеленський про відмову закрити небо Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має жодних юридичних претензії до відмови НАТО закрити небо над Україною. Але наголосив, що світ несе відповідальність за свої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю для CBS.

"Юридично у мене немає претензій до НАТО, або до деяких лідерів країн НАТО. Тому що багато окремих відносин із лідерами і вони гарні. Але в цілому вони несуть відповідальність, коли ти можеш закрити небо. Так, страшно, що почнеться Світова війна, я розумію це. І я не можу щоденно тиснути на них, на народи їх країн. Тому що всі бояться війни. Але чи світ несе відповідальність? Я вважаю, несе. Чому? Я відповів. Щоденно стань перед дзеркалом і запитай: ти міг щось зробити або не міг? Ти знайдеш там в дзеркалі відповідь на ці питання і на те, хто ти є", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, країни-члени НАТО єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною. Всупереч неодноразовим закликам до цього президента України Володимира Зеленського.

Додамо, як раніше коментували закриття неба над Україною в США, це може призвести до Третьої світової війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Війна Росії проти України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни