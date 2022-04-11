Всі бояться війни, але світ несе відповідальність: Зеленський про відмову закрити небо
Президент Володимир Зеленський заявив, що не має жодних юридичних претензії до відмови НАТО закрити небо над Україною. Але наголосив, що світ несе відповідальність за свої дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю для CBS.
"Юридично у мене немає претензій до НАТО, або до деяких лідерів країн НАТО. Тому що багато окремих відносин із лідерами і вони гарні. Але в цілому вони несуть відповідальність, коли ти можеш закрити небо. Так, страшно, що почнеться Світова війна, я розумію це. І я не можу щоденно тиснути на них, на народи їх країн. Тому що всі бояться війни. Але чи світ несе відповідальність? Я вважаю, несе. Чому? Я відповів. Щоденно стань перед дзеркалом і запитай: ти міг щось зробити або не міг? Ти знайдеш там в дзеркалі відповідь на ці питання і на те, хто ти є", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, країни-члени НАТО єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною. Всупереч неодноразовим закликам до цього президента України Володимира Зеленського.
Додамо, як раніше коментували закриття неба над Україною в США, це може призвести до Третьої світової війни.
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