Бояться війни з НАТО? Генерал із Держдуми хоче зарахувати до резерву всю молодь

У Росії, мабуть, настільки бояться вигаданої ними війни з НАТО, що запропонували створити мобілізаційний резерв, куди хочуть зарахувати всю молодь призовного віку.
Таку ідею запропонував голова комітету Держдуми РФ з оборони генерал-полковник Андрій Картаполов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську НСН.
"Навченого мобілізаційного резерву для ведення великомасштабної війни, якщо її НАТО розв'яже, у нас немає. В армії у нас служив один з десяти, а дев'ять" чоловік із десяти в армії не служили. Який вони резерв складуть? Потрібно все міняти", - заявив він.
Він розповів, що при цьому військово-обліковий фах повинен мати 100% молодих людей.
"Щонайменше шість місяців вони повинні навчатися, щоб отримати військово-облікову спеціальність і перебувати в мобілізаційному резерві на випадок війни", - вважає генерал.
На думку Соболєва, кількість резервістів необхідно нарощувати вже зараз.
Як повідомлялося, в Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, у тому числі обмежено придатним до служби.
При цьому, генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Росія, ймовірно, найближчими тижнями оголосить нову хвилю мобілізації, щоб поповнити війська і кинути на війну в Україну.
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