Бояться війни з НАТО? Генерал із Держдуми хоче зарахувати до резерву всю молодь

"Навченого мобілізаційного резерву для ведення великомасштабної війни, якщо її НАТО розв'яже, у нас немає. В армії у нас служив один з десяти, а дев'ять" чоловік із десяти в армії не служили. Який вони резерв складуть? Потрібно все міняти", - заявив він.

Він розповів, що при цьому військово-обліковий фах повинен мати 100% молодих людей.

"Щонайменше шість місяців вони повинні навчатися, щоб отримати військово-облікову спеціальність і перебувати в мобілізаційному резерві на випадок війни", - вважає генерал.

На думку Соболєва, кількість резервістів необхідно нарощувати вже зараз.