RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боятся войны с НАТО? Генерал из Госдумы хочет зачислить в резерв всю молодежь

Фото: генерал из Госдумы хочет зачислить в резерв по мобилизации всю молодежь (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В России, по всей видимости, настолько боятся выдуманной ими же войны с НАТО, что предложили создать мобилизационный резерв, куда хотят зачислить всю молодежь призывного возраста.

Такую идею предложил глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую НСН.

"Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять", - заявил он.

Он рассказал, что при этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей.

"Минимум шесть месяцев они должны обучаться, чтобы получить военно-учетную специальность и состоять в мобилизационном резерве на случай войны", - считает генерал.

По мнению Соболева, численность резервистов необходимо наращивать уже сейчас.

Как сообщалось, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.

При этом генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что Россия, вероятно, в ближайшие недели объявит новую волну мобилизации, чтобы пополнить войска и бросить на войну в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМобилизация в России