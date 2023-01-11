Боятся войны с НАТО? Генерал из Госдумы хочет зачислить в резерв всю молодежь

"Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять", - заявил он.

Он рассказал, что при этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей.

"Минимум шесть месяцев они должны обучаться, чтобы получить военно-учетную специальность и состоять в мобилизационном резерве на случай войны", - считает генерал.

По мнению Соболева, численность резервистов необходимо наращивать уже сейчас.