Боятся войны с НАТО? Генерал из Госдумы хочет зачислить в резерв всю молодежь

В России, по всей видимости, настолько боятся выдуманной ими же войны с НАТО, что предложили создать мобилизационный резерв, куда хотят зачислить всю молодежь призывного возраста.
Такую идею предложил глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую НСН.
"Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять", - заявил он.
Он рассказал, что при этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей.
"Минимум шесть месяцев они должны обучаться, чтобы получить военно-учетную специальность и состоять в мобилизационном резерве на случай войны", - считает генерал.
По мнению Соболева, численность резервистов необходимо наращивать уже сейчас.
Как сообщалось, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.
При этом генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что Россия, вероятно, в ближайшие недели объявит новую волну мобилизации, чтобы пополнить войска и бросить на войну в Украину.
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