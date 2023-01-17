Бояться "війни із Заходом". Путін вирішив у рази збільшити чисельність армії РФ

"Президентом Російської Федерації ухвалено рішення щодо збільшення чисельності Збройних Сил до 1,5 млн військовослужбовців", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час наради у вівторок, 17 січня.

Що передбачає збільшення чисельності армії Росії

будуть створені два нових військові округи - Московський і Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ (сил) на територіях нових суб'єктів Російської Федерації.

планується сформувати армійський корпус у Карелії, три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах;

планується переформувати в мотострілецькі дивізії сім мотострілкових бригад у Західному, Центральному, Східному військових округах та на Північному флоті та посилити бойову складову ВМФ РФ, ВКС РФ та ракетних військ стратегічного призначення.

Як зазначають у Міноборони РФ, збільшення чисельності армії відбуватиметься протягом трьох найближчих років - з 2023 до 2026 року.

Зокрема, в ході нарощування сил, у Росії, виходячи із заяви Міноборони РФ, планують, зокрема, збільшити кількість полігонів у військових округах та "на територіях нових суб'єктів Російської Федерації", організувати їх підготовку за рахунок збільшення ємності існуючих навчальних центрів та "створення нових".

Усі зміни, як стверджується, фінансуватимуться "з бюджетних асигнувань" та "в потрібному обсязі".

З чим пов'язані плани РФ щодо збільшення чисельності армії

Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, російський диктатор погодився із пропозицією Міноборони щодо збільшення особового складу армії.

Як зазначив прес-секретар, нововведення нібито пов'язані з "війною, яку країни колективного Заходу" ведуть проти Росії.

На думку Пєскова, це "проксивійна, яка включає і елементи непрямої участі в бойових діях, і елементи економічної війни, фінансової війни, правової війни, виходом за рамки правового поля".