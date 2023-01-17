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Боятся "войны с Западом". Путин решил в разы увеличить численность армии РФ

Фото: президент РФ Владимир Путин решил в разы увеличить численность армии РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В России за ближайшие три года решили увеличить численность армии РФ. К 2026 году число российских войск должно составлять полтора миллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания во вторник, 17 января.

Что предполагает увеличение численности армии России

  • будут созданы два новых военные округа - Московский и Ленинградский военные округа, а также "самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации".
  • планируется сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках;
  • планируется переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте и усилить боевую составляющую ВМФ РФ, ВКС РФ и ракетных войск стратегического назначения.

Как отмечают в Минобороны РФ, увеличение численности армии будет происходить на протяжении трех ближайших лет - с 2023 по 2026 года.

В частности, в ходе наращивания сил, в России, исходя из заявления Минобороны РФ, планируют, в частности, увеличить количество полигонов в военных округах и "на территориях новых субъектов Российской Федерации", организовать их подготовку за счет увеличения емкости существующих учебных центров и "создания новых".

Все изменения, как утверждается, будут финансироваться "из бюджетных ассигнований" и "в нужном объеме".

С чем связаны планы РФ по увеличению численности армии

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский диктатор согласился с предложением Минобороны по увеличению личного состава армии.

Как отметил пресс-секретарь, нововведения якобы связаны с "войной, которую страны коллективного Запада" ведут против России.

По мнению Пескова, это "проксивойна, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выходом за рамки правового поля".

Как сообщалось, министр обороны России Сергей Шойгу "проинспектировал" оккупационные войска в зоне проведения так называемой "спецоперации".

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