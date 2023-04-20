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Бояться витоку інформації. Росіяни посилили перевірки в Херсонській області

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Четвер 20 квітня 2023 18:26
Бояться витоку інформації. Росіяни посилили перевірки в Херсонській області Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили контррозвідувальні заходи в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Бояться витоку інформації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Як пише Генштаб, ворог збільшив кількість патрулів в окупації. Зокрема почастішали перевірки цивільних, під час яких містянам пропонують службу в армії країни-агресора.

"В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у збройних силах Російської Федерації", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти в Херсонській області нещодавно вдались до рейдових заходів з перевіркою особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту"

Тим часом в Скадовську ворог облаштовував свої військові об'єкти, прикриваючись "живим щитом", в навчальному закладі.

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