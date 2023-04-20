ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боятся утечки информации. Россияне ужесточили проверки в Херсонской области

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 18:26
Боятся утечки информации. Россияне ужесточили проверки в Херсонской области Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усилили контрразведывательные меры во временно оккупированной части Херсонской области. Боятся утечки информации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как пишет Генштаб, враг увеличил количество патрулей в оккупации. В частности, участились проверки гражданских, во время которых горожанам предлагают службу в армии страны-агрессора.

"В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время во время таких проверок, оккупанты проводят опросы граждан и предлагают им службу в вооруженных силах Российской Федерации", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты в Херсонской области недавно прибегли к рейдовым мерам по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента".

Тем временем в Скадовске враг обустраивал свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом", в учебном заведении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны