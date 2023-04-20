Боятся утечки информации. Россияне ужесточили проверки в Херсонской области

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как пишет Генштаб, враг увеличил количество патрулей в оккупации. В частности, участились проверки гражданских, во время которых горожанам предлагают службу в армии страны-агрессора.

"В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время во время таких проверок, оккупанты проводят опросы граждан и предлагают им службу в вооруженных силах Российской Федерации", - пишет пресс-служба.