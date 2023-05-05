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Бояться вибухів і створюють черги на заправках. Федоров повідомив про паніку окупантів у Мелітополі

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Мелітополь, П'ятниця 05 травня 2023 14:44
Бояться вибухів і створюють черги на заправках. Федоров повідомив про паніку окупантів у Мелітополі Ілюстративне фото: Федоров повідомив про паніку окупантів у Мелітополі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни помітно панікують у тимчасово окупованому Мелітополі. Зокрема, підлеглим загарбників дозволили залишатись вдома у випадку вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Мешканці повідомляють про черги окупантів на заправках. Відомо і про те, що співробітникам КП видали трудові книжки. Із наказів у руснявих для підлеглих поки що "виходити на роботу, але у випадку вибухів усім залишатись вдома"", - написав він.

Нагадаємо, колаборанти у Мелітополі вводять "сухий закон" через пияцтво російських військових.

До того ж, окупанти хочуть терміново евакуювати до Бердянська жителів центру Запорізької області.

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Мелітополь Запорожская область
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