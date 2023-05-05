ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боятся взрывов и создают очереди на заправках. Федоров сообщил о панике окупантов в Мелитополе

Новина українською →
Мелитополь, Пятница 05 мая 2023 14:44
Боятся взрывов и создают очереди на заправках. Федоров сообщил о панике окупантов в Мелитополе Иллюстративное фото: Федоров сообщил о панике окупантов в Мелитополе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне заметно паникуют во временно оккупированном Мелитополе. В частности, подчиненным захватчиков разрешили оставаться дома в случае взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Жители сообщают об очередях оккупантов на заправках. Известно и о том, что сотрудникам КП выдали трудовые книжки. Из приказов у руснявых для подчиненных пока "выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома"", - написал он.

Напомним, коллаборанты в Мелитополе вводят "сухой закон" из-за пьянства российских военных.

К тому же, оккупанты хотят срочно эвакуировать в Бердянские жителей центра Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Запорожская область
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой