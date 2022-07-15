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Оккупационные власти покинули здание Херсонской ОГА, - Хлань

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Херсон, Пятница 15 июля 2022 00:06
Оккупационные власти покинули здание Херсонской ОГА, - Хлань Фото: оккупационные власти покинули здание Херсонской ОГА (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне оккупационные власти выехали из здания ОГА и рассредоточились по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

По мнению Хланя, это свидетельствует о том, что планы оккупантов на проведение "референдума" в Херсонской области провалились.

"Два правительства (правительство коллаборантов и правительство оккупантов) эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность. Но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах", - рассказал он.

Хлань уточнил, что российские сотрудники ФСБ расселились в обычной больнице, чтобы прикрываться больными людьми.

Ранее Хлань сообщил, что главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

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