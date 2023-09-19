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Бояться ударів? Партизани помітили, що окупанти відводять кораблі із Севастопольської бухти

Фото: партизани помітили, що окупанти відводять кораблі із Севастопольської бухти (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські військові, ймовірно, почали відводити свої кораблі з однієї зі стоянок у Севастопольській бухті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТЕШ у Telegram.

Як зазначає військовий рух українців та кримських татар, окупанти вже відвели частину військових кораблів зі стоянки, яка розташована між малими бухтами "Докова" та "Голландія". При цьому іншу частину кораблів також готують до передислокації.

 

Фото: відведення кораблів РФ із бухти Севастополя (t.me/atesh_ua)

В АТЕШ наголошують, що з початку повномасштабного вторгнення бухту закрили для військових потреб, а на стоянці знаходяться виключно військові кораблі.

Удари ЗСУ по бухті Севастополя

Нагадаємо, минулого тижня, 13 вересня, українські військові завдали успішних ракетних ударів по бухті Севастополя.

Внаслідок атаки ЗСУ було пошкоджено російський підводний човен, десантний корабель та судноремонтний завод. Як пізніше зазначили у Головному управлінні розвідки, підводний човен та корабель, найімовірніше, не підлягають відновленню.

Як повідомляло видання Sky News, наші воїни могли використовувати для атаки далекобійні ракети Storm Shadow.

Усі деталі удару по бухті Севастополя можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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