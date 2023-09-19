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Боятся ударов? Партизаны заметили, что оккупанты отводят корабли с Севастопольской бухты

Фото: партизаны заметили, что оккупанты отводят корабли с Севастопольской бухты (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские военные, вероятно, начали отводить свои корабли с одной из стоянок в Севастопольской бухте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТЕШ в Telegram.

Как отмечает военное движение украинцев и крымских татар, оккупанты уже отвели часть военных кораблей со стоянки, которая расположена между малыми бухтами "Доковая" и "Голландия". При этом другую часть кораблей также подготавливают к передислокации. 

 

Фото: отвод кораблей РФ из бухты Севастополя (t.me/atesh_ua)

В АТЕШ подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения бухту закрыли для военных нужд, а на стоянке находятся исключительно военные корабли. 

Удары ВСУ по бухте Севастополя

Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, украинские военные нанесли успешные ракетные удары по бухте Севастополя. 

В результате атаки ВСУ были повреждены российская подводная лодка, десантный корабль и судоремонтный завод. Как позже отметили в Главном управлении разведки, подлодка и корабль, вероятнее всего, не подлежат восстановлению. 

Как сообщало издание Sky News, наши воины могли использовать для атаки дальнобойные ракеты Storm Shadow. 

Все детали удара по бухте Севастополя можете узнать в материале РБК-Украина

 

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