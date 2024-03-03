Бояться ударів: у Криму росіяни намагаються обманути українську розвідку, - ISW

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники намагаються дезорганізувати та ввести в оману українську розвідку через острах перед новими ударами Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця.

У суботу, 2 березня, аналітик повідомив, що підрозділи 31-ї російської дивізії протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму почали широко використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіопереговори, щоб ввести в оману українську розвідку.

Вибухи у Криму

В п'ятницю, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. В місті оголосили повітряну тривогу. Очевидці повідомили про приліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. Також повідомлялося про влучання у Севастополі та Сакському районі.

Цієї ночі у тимчасово окупованій Феодосії лунають потужні вибухи. РосЗМІ повідомляють про роботу ППО по дронах, які, ймовірно, намагаються атакувати місцеву нафтобазу.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов анонсував нові сюрпризи в Криму, а також порадив не користуватись Керченським мостом.

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