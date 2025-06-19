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Бояться за союзника? У Лаврова цинічно просять США не втручатися у війну з Іраном

Москва, Четвер 19 червня 2025 15:59
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Бояться за союзника? У Лаврова цинічно просять США не втручатися у війну з Іраном Фото: Марія Захарова, речник МЗС РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія відмовляє США від прямого втручання у війну Ізраїлю з Іраном. Це нібито буде дуже небезпечним кроком.

Про це заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Хотіли б застерегти Вашингтон від військового втручання в ситуацію, що стало б украй небезпечним кроком із воістину непередбачуваними негативними наслідками", - розповіла Захарова.

Також вона поскаржилася на нальоти Ізраїлю на ядерні установки і майданчики в Ірані, які "перебувають під гарантіями і є об'єктами перевірочної діяльності МАГАТЕ". За її словами, Росія закликає ізраїльське керівництво припинити такі атаки.

"Особливо стурбовані безпекою атомної електростанції "Бушер", у роботі якої задіяні російські фахівці", - додала Захарова.

Представник МЗС РФ цинічно заявила, що між Ізраїлем та Іраном потрібно домогтися припинення вогню, відновлення миру, "що, своєю чергою, створить передумови для повернення ситуації в переговорне русло".

Вона вкотре повторила наміри Росії "стати миротворцем".

Заяви Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він розглядає можливу допомогу Ізраїлю у війні з Іраном. Йдеться про удари по іранських ядерних об'єктах.

При цьому вчора, 18 червня, американський лідер прямо не відповів на запитання про те, чи збирається він завдавати ударів по Ірану.

Іран на цьому тлі вже пригрозив, що в разі атак США він вдарить по американських військових базах на Близькому Сході.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Лавров
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