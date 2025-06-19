Бояться за союзника? У Лаврова цинічно просять США не втручатися у війну з Іраном

Росія відмовляє США від прямого втручання у війну Ізраїлю з Іраном. Це нібито буде дуже небезпечним кроком.

Про це заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс ".

"Хотіли б застерегти Вашингтон від військового втручання в ситуацію, що стало б украй небезпечним кроком із воістину непередбачуваними негативними наслідками", - розповіла Захарова.

Також вона поскаржилася на нальоти Ізраїлю на ядерні установки і майданчики в Ірані, які "перебувають під гарантіями і є об'єктами перевірочної діяльності МАГАТЕ". За її словами, Росія закликає ізраїльське керівництво припинити такі атаки.

"Особливо стурбовані безпекою атомної електростанції "Бушер", у роботі якої задіяні російські фахівці", - додала Захарова.

Представник МЗС РФ цинічно заявила, що між Ізраїлем та Іраном потрібно домогтися припинення вогню, відновлення миру, "що, своєю чергою, створить передумови для повернення ситуації в переговорне русло".

Вона вкотре повторила наміри Росії "стати миротворцем".