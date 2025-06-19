Боятся за союзника? У Лаврова цинично просят США не вмешиваться в войну с Ираном

Россия отговаривает США от прямого вмешательства в войну Израиля с Ираном. Это якобы будет очень опасным шагом.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

"Хотели бы предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативным последствиями", - рассказала Захарова.

Также она пожаловалась на налеты Израиля на ядерные установки и площадки в Иране, которые "находятся под гарантиями и являются объектами проверочной деятельности МАГАТЭ". По ее словам, Россия призывает израильское руководство прекратить такие атаки.

"Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции "Бушер", в работе которой задействованы российские специалисты", - добавила Захарова.

Представитель МИД РФ цинично заявила, что между Израилем и Ираном нужно добиться прекращения огня, восстановления мира, "что, в свою очередь, создаст предпосылки для возвращения ситуации в переговорное русло".

Она в очередной раз повторила намерения России "стать миротворцем".