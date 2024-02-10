Бояться СБУ. В Запорізькій області окупанти змушують мешканців видаляти українські номери

Російські окупанти продовжують тероризувати населення Запорізької області. Тепер українців на окупованій території змушують видаляти з телефонів українські номери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram .

"Місцеві поліцаї при перевірці телефонів змушують людей видаляти українські номери. На думку "правоохоронців" такі контакти можуть бути небезпечними, бо їм всюди ввижаються агенти СБУ", - розповів очільник Запорізької області.

Крім того, за словами Федорова, окупанти влаштовують в захоплених селах фільтрацію, щоб знайти нелояльних до РФ місцевих жителів.

"Перевіряють наявність російського аусвайсу, непокірних допитують або вивозять в невідомому напрямку. В будинках, де немає господарів, виносять двері та залазять через вибиті шибки, аби поживитися продуктами чи майном мирних людей", - додав він.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Раніше Федоров повідомляв, що Росія запланувала масове заселення окупованої частини Запорізької області своїми громадянами. У такий спосіб вони хочуть "погасити" український спротив.

Крім того, як заявляв Федоров, окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій. Навколо міста росіяни влаштували тренувальні військові бази.

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