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Боятся сближение с Китаем. Германия объяснила нежелание разрыва экономических связей с РФ

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Четверг 01 июля 2021 16:55
Боятся сближение с Китаем. Германия объяснила нежелание разрыва экономических связей с РФ Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (flickr.com/spdsaar)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз не может быть заинтересован в разрушении экономических отношений с Российской Федерацией. Поскольку это может привести к сближению России с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Мааса во время визита в Польшу, которая транслировалась в Instagram.

"Я считаю, что для нас в Европе сложилась бы сложная ситуация, если бы экономические отношения с Россией были бы невозможны. Это может привести к тому, что Россия и Китай станут все ближе, что не может отвечать интересам ЕС", - заявил он.

Глава МИД Германии подчеркнул, что такое развитие отношений было бы не просто неверным, но еще и опасным, в том числе для интересов Европы в области безопасности.

Он добавил, что в случае, если Китай и Россия сблизятся, то может появиться самый большой экономический блок в мире. Поэтому, по словам Мааса, разрыв экономических отношений с Россией является неверной стратегией.

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Хайко Маас Российская Федерация Евросоюз
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