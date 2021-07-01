Боятся сближение с Китаем. Германия объяснила нежелание разрыва экономических связей с РФ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз не может быть заинтересован в разрушении экономических отношений с Российской Федерацией. Поскольку это может привести к сближению России с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Мааса во время визита в Польшу, которая транслировалась в Instagram .

"Я считаю, что для нас в Европе сложилась бы сложная ситуация, если бы экономические отношения с Россией были бы невозможны. Это может привести к тому, что Россия и Китай станут все ближе, что не может отвечать интересам ЕС", - заявил он.

Глава МИД Германии подчеркнул, что такое развитие отношений было бы не просто неверным, но еще и опасным, в том числе для интересов Европы в области безопасности.

Он добавил, что в случае, если Китай и Россия сблизятся, то может появиться самый большой экономический блок в мире. Поэтому, по словам Мааса, разрыв экономических отношений с Россией является неверной стратегией.