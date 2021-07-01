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Бояться зближення з Китаєм. Німеччина пояснила небажання розриву економічних зв'язків з РФ

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Четвер 01 липня 2021 16:55
Бояться зближення з Китаєм. Німеччина пояснила небажання розриву економічних зв'язків з РФ Фото: міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (flickr.com/spdsaar)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Євросоюз не може бути зацікавлений у руйнуванні економічних відносин з Російською Федерацією. Оскільки це може призвести до зближення Росії з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Мааса під час візиту до Польщі, яка транслювалася в Instagram.

"Я вважаю, що для нас в Європі склалася б складна ситуація, якби економічні відносини з Росією були б неможливі. Це може привести до того, що Росія і Китай стануть все ближче, що не може відповідати інтересам ЄС", - заявив він.

Глава МЗС Німеччини підкреслив, що такий розвиток відносин був би не просто невірним, але ще і небезпечним, в тому числі для інтересів Європи в області безпеки.

Він додав, що у випадку, якщо Китай і Росія зблизяться, то може з'явитися найбільший економічний блок у світі. Тому, за словами Мааса, розрив економічних відносин з Росією є невірною стратегією.

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Гайко Маас Російська Федерація Евросоюз
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