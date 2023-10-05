Бояться розгрому? Війська РФ забрали великі кораблі з окупованого Криму, - ISW

Російські війська перевели кілька кораблів Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками.

На супутникових знімках, опублікованих 1 та 3 жовтня, видно, що російські війська перекинули із Севастополя до Новоросійська не менше 10 кораблів. Повідомляється, що окупанти перекинули на нове місце дислокації фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів та кілька малих ракетних кораблів.

На супутникових знімках від 2 жовтня видно, що в Севастополі залишаються чотири російські десантні кораблі і один підводний човен. На думку аналітиків ISW, війська РФ, можливо, тимчасово перекинуть деякі кораблі до Новоросійська після численних ударів по об'єктах ЧФ у Севастополі та його околицях, але, швидше за все, продовжать використовувати Севастополь як базу ЧФ.

Ключові висновки ISW: