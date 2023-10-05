Боятся разгрома? Войска РФ забрали крупные корабли из оккупированного Крыма, - ISW

Российские войска перевели несколько кораблей Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
На спутниковых снимках, опубликованных 1 и 3 октября, видно, что российские войска перебросили из Севастополя в Новороссийск не менее 10 кораблей. Сообщается, что оккупанты перебросили на новое место дислокации фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.
На спутниковых снимках от 2 октября видно, что в Севастополе остаются четыре российских десантных корабля и одна подводная лодка. По мнению аналитиков ISW, войска РФ, возможно, временно перебросят некоторые корабли в Новороссийск после многочисленных ударов по объектам ЧФ в Севастополе и его окрестностях, но, скорее всего, продолжат использовать Севастополь в качестве базы ЧФ.
Ключевые выводы ISW:
Более детально об атаке ВСУ на базу Черноморского флота в оккупированном Севастополе можете узнать в материале РБК-Украина.
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