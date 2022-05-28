Все боятся Путина. Зеленский оценил вероятность смены власти в РФ

Смена власти в России в настоящее время вряд ли возможна. Окружение сильно связано преступлениями и боится Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию NOS.
"Я вижу, что эта команда работает вместе уже много лет, и я думаю, что они сильно связаны. На многих уровнях. Из-за их многочисленных действий и преступлений", - сказал он.
В частности, Зеленский напомнил о преступлениях России в Украине.
"Они переплетены. Я не уверен, что сейчас возможна смена власти. Думаю, они все боятся Путина", - сказал Зеленский.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после ухода от власти Путина и развала России необходимо лишить эту территорию оружия, в том числе и ядерного. Иначе сохранится опасность для всего мира.
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