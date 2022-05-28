Всі бояться Путіна. Зеленський оцінив ймовірність зміни влади в РФ

"Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов'язані. На багатьох рівнях. Через їх численні дії і злочини", - сказав він.

Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.

"Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна", - сказав Зеленський.