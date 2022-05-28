Всі бояться Путіна. Зеленський оцінив ймовірність зміни влади в РФ

Зміна влади в Росії в даний час навряд чи можлива. Оточення сильно пов'язане злочинами і боїться Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню NOS.
"Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов'язані. На багатьох рівнях. Через їх численні дії і злочини", - сказав він.
Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.
"Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що після відходу від влади Путіна і розвалу Росії необхідно позбавити цю територію зброї, в тому числі і ядерної. Інакше збережеться небезпека для всього світу.
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