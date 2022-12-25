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Бояться "прильотів". У Троїцькому колаборанти працюють онлайн та шукають ненадійних

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Луганськ, Неділя 25 грудня 2022 10:19
Бояться "прильотів". У Троїцькому колаборанти працюють онлайн та шукають ненадійних Фото: у Троїцькому Луганській області окупанти працюють онлайн та шукають ненадійних (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Троїцькому (Луганська область) окупанти, побоюючись нових "прильотів" перевели колаборантів на дистанційну роботу, а також провадять опитування для пошуку ненадійних серед них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"У Троїцькому колаборанти перейшли на дистанційну роботу, бо остерігаються "бавовни", окупанти запровадили телефонне опитування аби виявити ненадійних", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, замість того, щоб зробити хоч щось корисне, росіяни намагаються дізнатись справжнє ставлення до них й проводять в Луганській області «анонімне» телефонне анкетування.

"Цікавляться настроями стосовно становища в області, задоволеністю роботи гауляйтерами й іншими проблемами - шукають ненадійних", - додають в ОВА.

Водночас як зазначають в адміністрації, ненадійних росіян вони не помічають.

"У Антрациті бригада гастролерів отримала авансом немаленькі кошти за ремонт місцевих об’єктів та за у п’ять разів меншу суму найняла місцевих чоловіків. У підсумку - перші нічого не робили, другі трохи підзаробили, стан будинків і соцоб’єктів став гіршим, ніж до приїзду росіян", - констатують в ОВА.

Як повідомлялося, українські військові стають дедалі ближчими до Сватового Луганської області. Тим часом ворог уже вивіз із міста свою окупаційну "адміністрацію ЛНР".

При цьому за прогнозом голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, сили оборони України до кінця поточного року можуть звільнити в Луганській області ще кілька населених пунктів.

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