Бояться "прильотів". У Троїцькому колаборанти працюють онлайн та шукають ненадійних

У Троїцькому (Луганська область) окупанти, побоюючись нових "прильотів" перевели колаборантів на дистанційну роботу, а також провадять опитування для пошуку ненадійних серед них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА .

"У Троїцькому колаборанти перейшли на дистанційну роботу, бо остерігаються "бавовни", окупанти запровадили телефонне опитування аби виявити ненадійних", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, замість того, щоб зробити хоч щось корисне, росіяни намагаються дізнатись справжнє ставлення до них й проводять в Луганській області «анонімне» телефонне анкетування.

"Цікавляться настроями стосовно становища в області, задоволеністю роботи гауляйтерами й іншими проблемами - шукають ненадійних", - додають в ОВА.

Водночас як зазначають в адміністрації, ненадійних росіян вони не помічають.

"У Антрациті бригада гастролерів отримала авансом немаленькі кошти за ремонт місцевих об’єктів та за у п’ять разів меншу суму найняла місцевих чоловіків. У підсумку - перші нічого не робили, другі трохи підзаробили, стан будинків і соцоб’єктів став гіршим, ніж до приїзду росіян", - констатують в ОВА.