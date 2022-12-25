Боятся "прилетов". В Троицком коллаборанты работают онлайн и ищут ненадежных

В Троицком (Луганская область) оккупанты, опасаясь новых "прилетов", перевели коллаборантов на дистанционную работу, а также проводят опрос для поиска ненадежных среди них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА .

"В Троицком коллаборанты перешли на дистанционную работу, потому что опасаются "хлопков", оккупанты ввели телефонный опрос, чтобы выявить ненадежных", - говорится в сообщении.

В частности, вместо того, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное, россияне пытаются узнать настоящее отношение к ним и проводят в Луганской области "анонимное" телефонное анкетирование.

"Интересуются настроениями относительно положения в области, удовлетворенностью работы гауляйтерами и другими проблемами - ищут ненадежных", - добавляют в ОВА.

В то же время, как отмечают в администрации, ненадежных россиян они не замечают.

"В Антраците бригада гастролеров получила авансом немаленькие средства за ремонт местных объектов и за в пять раз меньшую сумму наняла местных мужчин. В итоге - первые ничего не делали, вторые немного подзаработали, состояние домов и соцобъектов стал хуже, чем до приезда россиян", - констатируют в ОВА.