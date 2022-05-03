Бояться потрапити за грати в Росії. СБУ перехопила нове зізнання окупанта

Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома. Про це свідчить нове перехоплення розмови окупанта зі своїми знайомими в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, один з них, ставши "героєм" одного з перехоплень, зателефонував знайомим до Росії, щоб дізнатись "что там на него СБУ в ютуб выложила". Друзі приховувати не стали та розповіли все, як є.

"Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные", - розповіла знайома окупанта.

Наразі в СБУ припускають, що зараз окупант зайнятий не війною, а гуглить в інтернеті статті Кримінального кодексу РФ, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму, з яким РФ нібито прийшла "боротися" в Україну.

"Ми знаємо, що ти читаєш СБУ, тому ось тобі новий квест: загугли, скільки тобі "світить" у міжнародних судах за порушення законів і звичаїв війни", - радять у відомстві, звертаючись до окупанта.